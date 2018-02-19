Фотоальбом

В Берлине прошла мировая премьера фильма «Довлатов»

Фотоотчет с красной дорожки Berlinale Palast

В субботу, 17 февраля, в рамках основного конкурса 68-го Международного Берлинского кинофестиваля в немецкой столице прошла мировая премьера фильма ДОВЛАТОВ

Картину гостям представили: режиссер Алексей Герман-мл., продюсеры Артем Васильев и Андрей Савельев, художник-постановщик Елена Окопная, исполнители ведущих ролей Милан Марич, Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Елена Лядова, Артур Бесчастный, Елена Суецка и другие.

Лента выходит в российский прокат 1 марта 2018 года.

Фото: © Sebastian Gabsch for SAGa Film 

 

19.02.2018

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