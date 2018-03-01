В Москве прошла светская премьера фильма «Довлатов»

Фотоотчет из Цифрового делового пространства

Накануне в Цифровом деловом пространстве состоялась московская премьера фильма ДОВЛАТОВ. Со сцены зрителей поприветствовали создатели картины: режиссер Алексей Герман младший, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, продюсеры Константин Эрнст, Артем Васильев, Андрей Савельев, художник-постановщик Елена Окопная, Екатерина Довлатова, исполнители ведущих ролей Милан Марич, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный и другие члены съемочной группы.

Премьеру фильма почтили своим присутствием многочисленные представители режиссерского и актерского цехов, государственные и телевизионные деятели, а также медийные лица: Никита Михалков, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Алена Долецкая, Максим Виторган, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Алиса Хазанова, Юлия Снигирь, Анна Меликян, Константин Богомолов, Ян Яновский и многие другие.

Фотографии: © WDSSPR

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01.03.2018