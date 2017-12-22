В Москве прошла звездная премьера экшн-драмы «Движение вверх»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась большая премьера экшн-драмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ – новой картины от создателей ЛЕГЕНДЫ №17 и ЭКИПАЖА. Лента рассказывает о судьбах игроков советской сборной по баскетболу, их великом тренере и легендарной, первой в истории баскетбола (!), золотой победе над сборной США на Олимпиаде в Мюнхене.

Представляли фильм продюсеры Никита Михалков, Антон Златопольский, Леонид Верещагин, режиссер Антон Мегердичев, оператор Игорь Гринякин, звезды фильма Владимир Машков, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков, Марат Башаров, Иван Колесников, Александра Ревенко, Джеймс Тратас, Кузьма Сапрыкин, Александр Ряполов и др., а также консультанты проекта – Олимпийские чемпионы 1972 года Иван Едешко, Алжан Жармухамедов и сын прославленного Сергея Белова, Александр.

Картину посмотрели министр культуры Владимир Мединский, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России, а также Александр Роднянский, Резо Гигинеишвили, Валерий Тодоровский, Дарья Златопольская, Дмитрий Рудовский, Надя и Татьяна Михалковы, Александр Петров и Ирина Старшенбаум, Катерина Шпица, Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова, Янина Студилина, Артем Лобов, Дмитрий Губерниев, Екатерина Мцитуридзе, Мария Лемешева, Сергей Колесников, Олег Тактаров, Артем Михалков, Юрий Николаев, Илья Бачурин, Елена Панова, Алена Чехова и другие звезды.

Обращаясь к первым зрителям перед показом, продюсер картины Никита Михалков отметил, что ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ – очень важное кино, особенно в нынешней ситуации в российском спорте. «Это фильм о чуде, о великой победе, которой не достичь, если нет колоссальной внутренней воли и любви друг к другу и тому месту, где ты живешь», – сказал Никита Сергеевич.

На финальных титрах на сцену вышла вся съемочная группа проекта, которую зрители благодарили не стихающими аплодисментами и криками «Браво!». А Иван Едешко, взяв слово, признался, что для него этот фильм – настоящее искусство: «Я искренне признателен всем создателям за эту работу, воскресившую память о той нашей победе, об игроках нашей сборной, которых уже нет».



ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ во всех кинотеатрах страны с 28 декабря.

Фото предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип»

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22.12.2017