В Москве прошла премьера сериала «Перевал Дятлова»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

11 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошла закрытая премьера киносериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли. Премьеру мистической драмы, основанной на реальных событиях 1959 года, до сих пор волнующих весь мир, посетили актеры и создатели сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов, Петр Федоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Ирина Лукина и другие.

Поздравить коллег с премьерой пришли актеры Владимир Яглыч и Сабина Ахмедова, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Юрий Быков, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, певица MARUV, музыкант и тик-ток-блогер Даня Милохин.

Сериал выходит в эфир с 16 ноября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой ТНТ.

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12.11.2020