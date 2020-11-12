В Москве прошла премьера сериала «Перевал Дятлова»

11 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошла закрытая премьера киносериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли. Премьеру мистической драмы, основанной на реальных событиях 1959 года, до сих пор волнующих весь мир, посетили актеры и создатели сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов, Петр Федоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Ирина Лукина и другие.
Поздравить коллег с премьерой пришли актеры Владимир Яглыч и Сабина Ахмедова, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Юрий Быков, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, певица MARUV, музыкант и тик-ток-блогер Даня Милохин.
Сериал выходит в эфир с 16 ноября.
Фото с премьеры предоставлены PR-службой ТНТ.
12.11.2020