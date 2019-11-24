В столице прошла премьера мультфильма «Холодное сердце 2»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве состоялась светская премьера анимационного фильма Disney ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2. Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и артисты дубляжа, подарившие голоса любимым миллионами зрителей персонажей: джазовая певица Анна Бутурлина (голос Эльзы), актриса мюзиклов и кино Наталия Быстрова (голос Анны), актер театра и кино Андрей Бирин (голос Кристоффа), а также легендарный певец и композитор Сергей Пенкин (голос Олафа).

Первыми зрителями нового анимационного приключения Disney стали Елена Пинская с дочерьми, Андрей Мерзликин с семьей, Екатерина Вилкова с детьми, Анна Бегунова с сыном, Лена Летучая, Ирина Муромцева, Сюзанна Акежева с дочерью, Анна Хилькевич с дочерью, Арсений и Артём Аршавины, Анна Александрова, Юлия Михальчик, Елена Борщова с дочерьми, Дарья Савина с сыном, REDGI, Луиза Габриэла Бровина, Лиза Моряк, а также певец Роман Архипов, который исполнил песню «Вновь за горизонт», звучащую на финальных титрах фильма.

Фото с премьеры предоставлены WDSSPR.

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24.11.2019