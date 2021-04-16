В Москве прошла премьера фильма «Гнев человеческий»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера нового экшн-боевика Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, роли в котором исполнили Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, а также девятикратный номинант на премию Grammy Post Malone.

Главный герой новой картины − Эйч (Джейсон Стэйтем) — загадочный и холодный на вид джентльмен, внутри которого пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...

Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости: Гарик Харламов, Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Мария Шалаева с сыном, Петр Буслов, Денис Шведов, Екатерина Шпица, Юрий Колокольников, Александр Незлобин, Владимир Сычев, Алиса Хазанова, Андрей Смоляков, Максим Суханов, Оксана Карас и Сергей Мачильский, Александра Ревенко, Владимир Яглыч, Ян Гэ, Никита Тарасов, Максим Лагашкин, Мария Лемешева, Владимир Мишуков, Анастасия Пальчикова, Михаил Тройник, Анфиса Черных, Вэл, Вики и Джем («Бригада У», «Европа Плюс») и другие.

В российских кинотеатрах ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ появится уже 22 апреля.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Вольга».

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16.04.2021