В Москве прошла большая премьера комедии «Гуляй, Вася!»

Фотоотчет из киноцентра «Каро 11 Октябрь»

Накануне Дня Святого Валентина в столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера новой хулиганской комедии Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! В центре сюжета – простой парень Митя, который сделал предложение своей девушке, но есть одна загвоздка: он уже женат на стерве Василисе (или просто Васе), и та не даст ему развод, пока он не «предъявит» свою невесту. А под рукой оказывается только Настя, которую Мите на время уступает ее парень, Макс…

Гостям премьеры картину представили продюсеры проекта Андрей Новиков, Александр Котелевский, Эдуард Илоян, режиссер и автор сценария (композитор и монтажер) Роман Каримов, а также исполнители главных ролей: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и др. Поддержали коллег по цеху Милош Бикович, Нюша, Никита Тарасов, Агния Кузнецова и Максим Петров, Семен Трескунов, Тата Бондарчук, Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова, Сергей Рост, Алексей Гаврилов, Антон Федотов, Михаил Тарабукин, Софья Лебедева, Антонина Клименко, Лада Дэнс, Аглая Тарасова, Анна Старшенбаум, Юрий Быков, Сергей Друзьяк, Анна Калашникова, а также Илья Яшин.

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14.02.2017