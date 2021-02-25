В столице представили ленту «Майор Гром: Чумной доктор»

Фотоотчет из Центрального детского магазина на Лубянке

23 февраля в магазине «Мир Hamleys» на Лубянке состоялась презентация грядущего российского комикс-блокбастера МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Это один из самых ожидаемых фильмов года, экранизация одноименного комикса издательства BUBBLE, которая увидит свет 1 апреля при поддержке «КиноПоиск HD» и информационной поддержке канала «Россия 1».

В рамках события гостей познакомили с эксклюзивными материалами картины, с создателями фильма и актерами, также была проведена автограф-сессия, подарены уникальные сувениры, проведен тематический квест с настоящим костюмом Чумного Доктора и были организованы конкурсы с классными призами от Hamleys и BUBBLE!

Гостями презентации стали режиссер Олег Трофим, актеры Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, продюсеры и сценаристы Артем Габрелянов, Роман Котков и, конечно же, сам Чумной Доктор!

Фото предоставлены компанией Disney.

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25.02.2021