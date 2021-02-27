В Москве прошла премьера комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

В пятницу, 26 февраля в столичном киноетатре «Формула кино на Кутузовском» прошла звездная премьера комедии Романа Каримова ГУЛАЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ.

Первыми зрителями фильма и гостями показа стали Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Вера Кинчева, Софья Райзман, Варвара Шмыкова, Агата Муцениеце, Сергей Гилев, Денис Шведов, Тата Мамиашвили, Елена Валюшкина, Никита Санаев, Магомед Муртазаалиев, Алексей Трейман и др.

Фильм и творческую группу представил режиссер Роман Каримов.

Напомним, что продолжение комедийного хита в прокат уже 4 марта выпустит компания «Наше Кино».

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. Фотограф: Геннадий Авраменко.

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27.02.2021