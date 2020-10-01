В Москве прошла премьера фильма «Хандра»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» состоялась московская премьера комедии Алексея Камынина ХАНДРА.

Картину зрителям представили режиссер Алексей Камынин, генеральный продюсер Екатерина Голубева-Польди, актеры Кирилл Ковбас, Данила Якушев, Михаил Тройник, Иван Янковский, Равшана Куркова, Анастасия Куимова, Светлана Мамрешева, Семен Барков и остальные члены съемочной группы. После показа состоялось обсуждение с кинокритиком Егором Москвитиным, где ребята рассказали о самых смешных моментах со съемок, как проходил кастинг и что для них значит слово «хандра».

Среди гостей, которые пришли поддержать Алексея Камынина и фильм, были: Олеся Судзиловская, Варвара Шмыкова, Лиза Моряк, Кирилл Кяро, Анатолий Белый, Дарья Мельникова, Василий Зорький, Влад Канопка, Ситора Алиева, Сергей Гилев и другие.

После показа в лофте «Идеалиста» состоялась вечеринка, на которой было презентовано фирменное пиво «Хандра» от пивоварни New Riga's Brewery.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Пионер».

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01.10.2020