В столице прошла звездная премьера «Легенды о Коловрате»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

22 ноября 2017 года в мультиплексе «Каро 11 Октябрь» прошла большая премьера эпического блокбастера ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Создатели и актеры фильма – главный режиссер и продюсер Джаник Файзиев, генеральные продюсеры Рафаел Минасбекян (ГПМ «КИТ») и Павел Степанов («Централ Партнершип») и исполнители главных ролей Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин, Алексей Серебряков, Полина Чернышова, Игорь Савочкин, Ольга Дроздова, Маруся Фомина, Илья Антоненко и др. – представили картину многочисленным гостям, друзьям и коллегам.



Перед началом фильма Джаник Файзиев отметил: «Мы пытались рассказать такую историю, чтобы зритель на эмоциональных качелях подлетал от невероятной нежности до беспокойства за героев. Участвовал в невероятном экшне, находился внутри него: пролетал под мечами, видел настоящих сильных людей, красивые отношения. И беспокоился за то, как наш главный герой справится с навалившейся на него ответственностью».



Среди первых зрителей были: Леонид Якубович, Нюша, Александр Олешко, Рената Пиотровски, Илья Бачурин, Константин Эрнст, Илья Глинников, Алексей Киселев, Ольга Зайцева, Армен Ерицян, Ренат Давлетьяров и Женя Малахова, Александр Михайлов, Дмитрий Киселев, Роман Прыгунов и др.



История рязанского воеводы Евпатия Коловрата, дерзнувшего с малой дружиной бросить вызов ордам хана Батыя, погубившим его дом и семью, нашла отклик в сердцах зрителей.



ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ стартует в широком прокате с 30 ноября.

Фотографии с премьеры предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип»

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23.11.2017