В Москве прошла премьера комедии «Кухня: Последняя битва»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. Картину представили генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Александр Кушаев; режиссер Антон Федотов; актеры Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Никита Тарасов, Михаил Трабукин, Сергей Епишев, Валерия Федорович, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Ольга Кузьмина, а также профессиональные повара, задействованные в съемках фильма Уиллиам Ламберти, Демиен Дювио, Стюарт Ян Белл, Павел Нигай, Сергей Югай.

Поздравить создателей ленты пришли известные продюсеры, режиссеры, актеры кино и театра, представители шоу-бизнеса: Софико Шеварднадзе, Резо Гигинеишвили, Арчи, Ольга Бузова, Жанна Мартиросян, Наталья Меркулова, Кирилл Плетнев, Мария Гузеева, Светлана Камынина, Екатерина Вилкова, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Денис Шведов и Александра Розовская, Арарат Кещян, Анна Калашникова, Анжелика Каширина, Семен Трескунов, Елена Ксенофонтова, Екатерина Мцитуридзе, Рената Пиотровски, Наталья Земцова, Александр Акопов, Илья Бачурин и другие.

Прямой эфир с красной дорожки для Vk Live вел телеведущий Владимир Строжук.

В широкий прокат картина выходит 20 апреля 2016 года.

Фото: Геннадий Авраменко

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20.04.2017