В Москве состоялась премьера фильма «LOVE»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

3 февраля в киноцентре «Октябрь» прошла премьера романтической комедии LOVE Сергея Светлакова, которая выходит в российский прокат в 11 февраля 2021 года в преддверии Дня всех влюбленных. Партнером фильма выступает онлайн-кинотеатр IVI.

Картину представила съемочная группа – продюсер и сценарист Сергей Светлаков, продюсеры Давид Кочаров, Олег Туманов, Саид Давдиев, Максим Лебедев, режиссер Игорь Твердохлебов, оепратор Марк Зисельсон, актеры Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Елена Валюшкина, Юрий Стоянов, Филипп Ершов, Наталья Паршенкова, Сабина Ахмедова, Макар Запорожский, Станислав Ярушин, Ирис Лебедева, Марк Юсеф, Петр Назаров.

«Сколько знакомых, любимых лиц. Знаете, это люди, которые полтора года своей жизни занимались любовью, - пошутил со сцены Сергей Светлаков, представляя залу съёмочную группу фильма. – Мы хотим, чтобы в наше очень странное, негативное время стало больше тепла и добра. Мы хотим всех обнять и поцеловать. Пускай это слышится какой-то банальностью, но, если у нас хоть чуть-чуть получиться, значит мы не зря прожили это время. Спасибо всем людям, которые находятся на этой сцене».

«Для меня, как дебютанта большого экрана, это проект большая удача, − рассказал режиссер Игорь Твердохлебов. − Меня встретили с большой любовью, с большим сердцем, с отличным юмором, естественно, и меня это очень подкупила. Сереж, я тебе очень благодарен за веру, Давид – за доверие, прекрасному золотому актёрскому составу за то, что с ними было легко работать. Я благодарен всей съемочной группе».

«Надеюсь, что это начало нашего большого сотрудничества со «Студией Sverdлоvsk» и с Сергеем Светлаковым, − отметил Олег Туманов, генеральный директор IVI. − А фильм LOVE кого-то спасет, а кого-то насмешит и уверен, будет иметь большой успех у зрителя».

Первыми получить посмотреть фильм и получить мощный позитивный заряд пришли: Тина Канделаки, актрисы Светлана Иванова, Елена Борщева, актер Максим Лагашкин с женой, рэпер Птаха с женой Ланой, тиктокер Егор Шип, певица Миа Бойка, рэпер T-Killah.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой фильма.

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04.02.2021