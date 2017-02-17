Фотоальбом

В Москве представили «оскаровский» фильм «Лев»

Фотоотчет с премьеры в кинотеатре «Москва»

В столице прошла светская премьера драмы ЛЕВ – продюсерского проекта Харви Вайнштейна с Николь Кидман, Руни Марой и Девом Пателем в главных ролях. Лента удостоена шести номинаций на премию «Оскар», в том числе «Лучший фильм».

Лента снята по роману «Долгая дорога домой», основанному на реальных событиях. По сюжету фильма мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти семью в Австралии. 25 лет спустя он чудом отыскал родной дом и встретился с матерью.

Премьеру фильма в кинотеатре «Москва» Илья Бачурин, Мурад и Наталья Османн, Лаура Джугелия, Игорь Чапурин, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Рудова, Виктор Дробыш и многие другие известные люди. 

Лента выходит в широкий прокат 23 февраля.

 

17.02.2017

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