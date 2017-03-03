В Москве прошла премьера фильма «Любовь прет-а-порте»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

1 марта в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла звездная премьера российско-итальянской романтической комедии ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ. Изюминкой премьерного показа стало то, что организаторам удалось собрать в одном месте и в одно время всю отечественную Fashion-индустрию: известных модельеров, дизайнеров и популярных моделей. Посмотреть российско-итальянскую картину, совмещенную с грандиозным флешмобом из 200 моделей пришли актеры, политики и даже общественные деятели.

Среди присутствующих были замечены Вячеслав Фетисов, Эдгард и Аскольд Запашные, Лариса Удовиченко, Леонид Якубович, Иосиф Пригожин, Валерия, Александр Олешко, Эвелина Бледанс, Роман Ротенберг , Владимир Качан, Александр и Екатерина Стриженовы, Александр Носик, Влад Лисовец и многие другие знаменитости. Перед показом в холле кинотеатра было организовано Шоу визажа и прически от Гильдии модельеров России. Шоу сопутствовало музыкальное сопровождение от диджея Русского Радио.

Непосредственно перед началом фильма прямо в кинозале прошел модный показ новых коллекций Гильдии. Затем картину представили ее создатели – продюсер и актриса Ольга Погодина, продюсер Алексей Пиманов и Ульяна Ковалева, режиссер Макс Нардари, Лариса Удовиченко, Михаил Химичев, Эдуард Радзюкевич, Армандо Пиззути и другие члены съемочной группы. Перед началом картины певица Златаслава исполнила со сцены песню из саундтрека к фильму.

ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ вышла в прокат 2 марта.

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03.03.2017