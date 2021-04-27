На ММКФ представили сериал START «Контейнер»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

26 апреля в старейшем кинотеатре «Художественный» в рамках 43-го ММКФ состоялась премьера оригинального сериала START «Контейнер». Триллер стал первым сериалом, который показали в открывшемся в апреле 2021 после реконструкции кинотеатре.

Несколько слов со сцены на фоне бархатного занавеса и перед полным залом произнесли Маруся Фомина, блиставшая в этот вечер в черном платье RASARIO, Филипп Янковский в элегантном костюме и Дмитрий Чеботарев. Также первый эпизод гостям представили режиссер Максим Свешников и креативный продюсер Алексей Ляпичев, ранее работавшие над созданием хита START «257 причин, чтобы жить», взявшего в 2020 году награду за лучшее актерское исполнение на международном фестивале Canneseries. Представил гостей программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

«Контейнер» − триллер о Саше (Оксана Акиньшина), зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике девушка переезжает в дом заказчиков. Саша оказывается в другом для себя, незнакомом и не очень приятном мире — в доме богатого чиновника Вадима и его жены Марины. То, что в начале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

Гостями вечера стали Юрате Гураускайте, Алексей Киселев, Саша Фролова, Руслан Тагиев, Маруся Зыкова, Алексей Боков, Анастасия Имамова, Софья Донианц и другие.

Фото с премьеры предоставлены видеосервисом START.

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27.04.2021