«Мульт в кино» отметил двухлетие

Фотоотчет из мультиплекса «Синема Стар Марьина Роща»

1 апреля киножурнал «МУЛЬТ в кино» отметил два года успешной работы. В этот день в кинотеатре «Синема Стар Марьина Роща» прошел большой праздник с гала-премьерой: дети и их родители не только стали первыми зрителями нового выпуска, но и смогли принять участие в веселых конкурсах и сфотографироваться с любимыми мультперсонажами.

Киножурнал «МУЛЬТ в кино» по объемам привлеченной аудитории вошёл в десятку самых популярных отечественных анимационных проектов за всю историю российского проката. Выпуски «МУЛЬТ в кино» посмотрели уже более 1,5 млн. детей и их родителей по всей стране. Первый выпуск «МУЛЬТ в кино» вышел в российский прокат в конце марта 2015 года. Тогда его показывали на 150 площадках, сейчас же, спустя два года, юбилейный 50-й выпуск в свой репертуар включили около 500 кинотеатров в 190 городах страны. Это и крупнейшие федеральные киносети (КАРО, «Киномакс», «Синема стар», «Люксор», «Формула кино», «Синема Парк», «Монитор», «Пять звезд»), и множество независимых кинотеатров по всей России.

С каждым выпуском проект расширяет свою географию, и увидеть новые серии отечественных мультфильмов на большом экране могут все больше зрителей. Для многих детей поход на «МУЛЬТ в кино» стал первым в их жизни посещением кинотеатра, а сами мультсеансы по выходным — доброй семейной традицией. «Главное – это новое впечатление, – говорит Иван Кудрявцев, генеральный продюсер проекта «МУЛЬТ в кино». – Ребенок впервые идет в кинотеатр именно на «МУЛЬТ в кино», – такова уже сложившаяся традиция для сотен тысяч российских семей. И по отзывам мы видим, что если зритель впервые посещает наши сеансы, то начинает ходить в кино регулярно».

Стремительно увеличиваются и кассовые сборы проекта: в самом начале 2017 года киножурнал обновил рекорд. «МУЛЬТ в кино. Просто космос!», который вышел в российский прокат 18 февраля, показал лучший результат за два года проката «МУЛЬТ в кино» – новый выпуск киножурнала собрал у экранов 44 тыс. человек и заработал 5,4 млн рублей. Киножурнал выпускает в прокат дистрибуционная компания MVK, которая по объемам привлеченной аудитории в 2016 году вошла в Топ-10 крупнейших кинодистрибьюторов России и в Топ-5 дистрибьюторов российской анимации.

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03.04.2017