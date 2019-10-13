В Москве прошла премьера фильма «Мысленный волк»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве, в киноцентре «Октябрь», в рамках проекта «КароАрт» состоялась премьера нового фильма Валерии Гай Германики МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК. Она прошла при поддержке инфопартнеров релиза − More.TV, «Нашего Радио», Кино ТВ, Афиши, журнала «Искусство Кино», Киноафиши и сети магазинов «Республика».

Картину представили режиссер Валерия Гай Германика, актриса Лиза Климова, актеры Федор Лавров, Юрий Трубин и Алексей Дьячков, а также оператор Морад Абдель Фаттах. Гостями столичной премьеры стали: Светлана Бондарчук, Мария Голубкина, Дмитрий Быков, Лариса Баранова, Анна Слю и другие.

После премьеры фильма Германика вместе с кинокритиком Антоном Долиным провели жаркую дискуссию о фильме, рассказав о замысле картины и ответили на многочисленные вопросы зрителей.

В российский прокат картина выйдет 17 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой компании «Русский репортаж».

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13.10.2019