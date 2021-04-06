НТВ презентовал новый сезон

Канал подвел итоги года и поделился планами на будущее

2 апреля состоялась презентация нового сезона телеканала НТВ. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн подвел итоги года, поделился планами на будущий телевизионный сезон и представил проекты, среди которых новые сезоны популярных шоу, остросюжетные сериалы и продолжения успешных франшиз.

НТВ продолжает уверенно наращивать показатели во всех ключевых аудиториях. В 2020 году доля канала среди зрителей старше 18 лет выросла на 9%. Прирост доли молодой аудитории в возрасте от 14 до 44 составил 13%, а женщин 14-44 - 22%. НТВ традиционно входит в тройку лидеров с долей 9,9% в городах 100+, а в выходные занимает второе место с долей 10,2%. Благодаря широкой линейке лайфстайл программ канал лидирует в дневном эфире выходных дней в аудиториях 14-44 и 25-54.

«НТВ сейчас − самый динамичный и интересный телеканал на российском медиарынке, - отмечает Тимур Вайнштейн. − Мы растем во всех средах, а это значит, что нас смотрят много и везде. У нас огромное количество популярных франшиз сериалов и программ, новые сезоны которых гарантированно пройдут с хорошими показателями. У нас самая стабильная сетка. Что дает уверенность в прогнозировании на 1-2 года вперед. Невозможное Теперь Возможно – так мы расшифровываем НТВ в 2021 году».

Второй сезон «Маски», стартовавшей 14 февраля, продолжает сохранять звание «лучшего шоу страны» и каждую неделю бьет собственные рекорды. Доля предпоследнего выпуска составила 18,8%.

Сразу 2 новых сезона «Ты супер!» ждут зрителей в этом году. Международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей, отметит юбилей – осенью в эфир выйдет 5 сезон шоу. А уже в мае состоится неожиданная премьера – «Ты супер! 60+». В новом музыкальном шоу примут участие талантливые люди в возрасте от 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Кастинг проекта уже завершен. Всего на проекте выступит 45 участников, самому пожилому из них будет 87 лет. Также осенью стартует новый сезон абсолютного хита этого года – перезапуска популярного шоу нулевых «Суперстар!». Количество участников во втором сезоне увеличится, а правила усложнятся. Если раньше участники набирали баллы в каждом выпуске, то на этот раз тот, кто, по мнению жюри, окажется слабее всех, будет выбывать.

Также телезрителей НТВ ожидает целая линейка сериалов. Это продолжения любимых франшиз: «Горячая точка» с Арсением Робаком, «Пять минут тишины» с Романом Курцыным и Игорем Лифановым, «Пёс» и «Лихач» с Никитой Панфиловым, «Невский» с Антоном Васильевым и «Скорая помощь» с Гошей Куценко. Также в эфире НТВ состоятся премьеры экспериментальных многосерийных картин. Это экранизация одноименного бестселлера Александра Терехова «Немцы» с Евгением Коряковским, ретро-детектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Берковским, детектив «Случайный кадр» с Еленой Лядовой и Михаилом Пореченковым, российские адаптации французского сериала OURO («Золото») с Евгением Дятловым и Ильёй Антоненко и израильского сериала False Flag («Фальшивый флаг») с Максимом Дроздом, а также остросюжетный детектив «Полицейское братство» с знаменитой четверкой в главных ролях – Алексеем Ниловым, Александром Половцевым, Сергеем Селиным и Андреем Федорцовым.

На презентации нового сезона телеканала присутствовали рекламодатели, а также ведущие и актеры НТВ. В конце вечера гостей ждал сюрприз: Карина Кокс, знаменитый Волк из первого сезона шоу «Маска», исполнила несколько своих песен.

Фото с презентации предоставлены телеканалом НТВ.

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06.04.2021