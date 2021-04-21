В столице прошла премьера фильма «На дальних рубежах»

20 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой картины НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ. Фильм зрителям представили режиссер Марким Дашкин, исполнители главных ролей − Виктория Толстоганова, Сергей Шнырев, Александр Кудин, автор музыки к фильму Дмитрий Носков, члены съемочной группы. Церемонию представления картины вел кинокритик Стас Тыркин.
Среди гостей премьеры были: киновед Ситора Алиева, чемпион мира по танцам на льду Максим Шаболин, телеведущий Иван Кудрявцев, режиссер Борис Акопов, продюсеры Наталья Дрозд и Федор Попов.
В прошлом году фильм был представлен в основном конкурсе 42-го Московского международного кинофестиваля и занял второе место по итогам зрительского голосования.
В российский прокат картина выходит с 29 апреля.
Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.
21.04.2021