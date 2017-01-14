В Москве прошла необычная премьера хоррора «Невеста»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

В московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла первая устрашающая премьера года: зрителям был представлен хоррор Святослава Подгаевского НЕВЕСТА. Фильм рассказывает об обычной девушке Насте, которая после свадьбы уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, живущим в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро она начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.

В вечер премьеры кинотеатр преобразился в духе пугающего фильма. По холлу сновали посиневшие мертвые невесты, тут и там стояли деревянные гробы. Все в кинотеатре говорило будущим зрителям о том, что их ждет леденящее кровь представление. Особое внимание посетителей ТРЦ «Океания», в котором находится мультиплекс, привлекала невеста-аквалангистка в свадебном платье, плавающая в огромном аквариуме.

Съемочную группу фильма на сцену вывел глава компании-прокатчика «Каропрокат» Алексей Рязанцев, он представил создателей хоррора: режиссера Святослава Подгаевского, продюсеров Дмитрия Литвинова, Владислава Северцева, Заура Болотаева, композиторов Хальфдана Е.Нильсена, Джеспера Хансена, актеров Викторию Агалакову, Вячеслава Чепурченко, Александру Ребенок и других. Продюсеры поблагодарили пришедших зрителей: «Мы рады, что жанр хоррор пользуется таким вниманием. Мы постарались своим фильмом дать этому жанру развитие в нашей стране и надеемся, что вам понравится».

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

14.01.2017