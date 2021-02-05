В Москве прошла звездная премьера фильма «Северный ветер»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

4 февраля, состоялась российская премьера нового фильма Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. Мероприятие прошло в легендарном столичном кинотеатре «Художественный», ожидающем своего скорого открытия после реконструкции.

Картину публике представила блистательная съемочная группа фильма: режиссер Рената Литвинова, продюсеры Надежда Соловьева и Наталья Дубовицкая, исполнители главных ролей Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Хибла Герзмава, Манана Тотибадзе, Кирилл Трубецкой, Михаил Гавашели, Василий Горчаков, Амин Хуратов и другие.

Первыми зрителями фильма стали Константин Эрнст, Владимир Познер, Кирилл Серебренников, Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Анна Меликян, Александр Роднянский, Константин Богомолов, Ксения Собчак, Анна Михалкова, Павел Табаков, Чулпан Хаматова, Вадим Верник, Игорь Верник, Александр Кибовский, Вячеслав Кузнецов, Дуня Смирнова, Анатолий Чубайс, Сергей Капков, Михаил Куснирович, Алиса Хазанова, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Светлана Устинова, Мария Шалаева, Гоша Рубчинский, Pharaoh, Маша Федорова, Михаил Зыгарь, Светлана Бондарчук, Илона Столье, Ольга Карпуть, Снежана Георгиева, Ирина Кудрина, Мария Миногарова, Надежда Оболенцева, Катя Мухина, Наташа Гольденберг, Александра Вертинская, Наталья Синдеева, Агния Дитковските и многие другие.

Особым подарком для гостей показа стала специальная зона Hennessy Filmmakers' Lounge.

Премьеру поддержал сервис «Тинькофф Инвестиции Премиум».

Партнерами также выступили «Алроса» и Mastercard.

Фото с премьеры предоставлены Sony Pictures. Фотограф: Гриша Галантный.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

05.02.2021