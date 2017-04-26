Фотоальбом

В столице прошла премьера фильма «Обещание»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столичном кинотеатре «Москва» 24 апреля, в День памяти геноцида армян, состоялась премьера исторической драмы Терри Джорджа ОБЕЩАНИЕ с Кристианом Бейлом и Оскаром Айзеком в главных ролях.

Оценить картину пришли представители политической, бизнес и культурной элиты. В числе звездных гостей были Эммануил Виторган с супругой, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, Карен Оганесян, Игорь Верник, Сергей Филин с семьей, Гевонд Андреасян, Илья Бачурин и другие.

Сюжет фильма разворачивается в начале ХХ века в Константинополе. Студент-медик и именитый фотокорреспондент соперничают за внимание прекрасной девушки Аны, когда Османская империя начинает жестокие преследования национальных меньшинств.

Лента ОБЕЩАНИЕ выходит в российский прокат 27 апреля.

 

26.04.2017

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