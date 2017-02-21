В Москве прошла звездная премьера проекта «Охота на дьявола»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

20 февраля в столичном кинотеатре «Пионер» состоялся закрытый показ первых серий многосерийного художественного фильма «Охота на дьявола», который стартует на телеканале НТВ 13 марта. Ради роли в этом проекте Сергей Безруков изменил своему принципу не сниматься в сериалах. «Я очень внимательно читал сценарий и первое, что отметил – хорошую литературу. Обычно читаешь и думаешь: «Ну не говорят так живые люди!», а тут совершенно иначе. Во-вторых, мне, как читателю, было интересно до самого конца. Интрига, которая постепенно развивается, раскрывается только в финале», – поделился впечатлениями от проекта актер.

Сюжет многосерийного художественного фильма НТВ «Охота на дьявола» разворачивается вокруг секретного оружия, которое появилось в результате величайшего научного открытия российского физика Михаила Филиппова. За этим изобретением охотятся разведчики из Германии, Японии, Великобритании и СССР. Противостоять им будет бывший русский офицер, освоивший в мирное время профессию кинорежиссера – Макс Ливиус (Сергей Безруков). Его помощники – агент НКВД и по совместительству любимая девушка Аня (Мария Луговая), а также сотрудник британской разведки и преданный друг Фил Килби (Артем Ткаченко).

На премьерном показе присутствовали: генеральный директор НТВ Алексей Земский, генеральный продюсер телеканала Тимур Вайнштейн, а также генеральный директор Киностудии КИТ Джаник Файзиев, который выступил продюсером проекта, сценарист Денис Карышев, режиссёр Давид Ткебучава, оператор-постановщик Николай Смирнов, композитор Дмитрий Даньков, а также актёры-исполнители главных ролей Сергей Безруков, Мария Луговая и Иван Добронравов. Поздравить коллег с премьерой пришли и другие звёзды: Юлия Ауг, Максим Дрозд, Никита Панфилов, а также ведущие НТВ - Татьяна Геворкян, Игорь Лантратов, Андрей Довгопол, Татьяна Грамон, Игорь Полетаев, Елена Спиридонова и Илья Федоровцев.

В этот вечер гости погрузились в мир шпионажа, блестяще применяли логику и мастерски использовали интуицию, чтобы пройти небольшое испытание в борьбе за главный приз-символ сериала. После вопросов к создателям и актерам проекта гости узнали чуть больше о секретной истории и им пришлось сменить паспорта. Новые документы получил каждый, кто пришёл в этот вечер посмотреть новый сериал НТВ «Охота на дьявола».

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, отметил знаковость проекта для телеканала в целом: «В сентябре 2016 года телеканал официально объявил о том, что меняет курс. Мы обещали новые проекты, и мы сдержали своё слово. «Охота на дьявола» – это первый плод эволюционного подхода к производству сериалов. Мы постарались сохранить то, что любит наш зритель, но сделать это качественно иным». Тимур Вайнштейн подчеркнул, что с командой этого сериала в будущем будет сделано немало новых проектов для НТВ.

Премьера остросюжетного шпионского детектива «Охота на дьявола» состоится на телеканале НТВ 13 марта.

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21.02.2017