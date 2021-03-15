В Москве прошла премьера семейного фильма «Пальма»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма Александра Домогарова мл. ПАЛЬМА, который выходит в прокат 18 марта. Премьера проходила совместно с Международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду». Помимо специального показа картины, все средства от продажи билетов на который шли в поддержку Фонда, в фойе кинотеатра проводилась выставка по пристройству собак из приютов. Также в киноцентр «Октябрь» все желающие приносили подарки для подопечных Фонда.
Фильм ПАЛЬМА снят по мотивам реальных событий: овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином – тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся.
Картину представили: режиссер Алесандр Домогаров мл, исполнительница главной роли овчарка Лили и актеры Виктор Добронравов, Валерия Федорович, дебютант Леонид Басов, Евгения Дмитриева и Михаил Богдасаров.
Гостями показа стали Дарья Мороз, Александр Домогаров, Фёдор Добронравов, Никита Тарасов, Дарья Повереннова, Мария Погребняк, Сергей Филин с семьей, Яна Гладких, Ксения Суркова, Амбарцум Кабанян и другие.
Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».
15.03.2021