В Москве прошла премьера семейного фильма «Пальма»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма Александра Домогарова мл. ПАЛЬМА, который выходит в прокат 18 марта. Премьера проходила совместно с Международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду». Помимо специального показа картины, все средства от продажи билетов на который шли в поддержку Фонда, в фойе кинотеатра проводилась выставка по пристройству собак из приютов. Также в киноцентр «Октябрь» все желающие приносили подарки для подопечных Фонда.

Фильм ПАЛЬМА снят по мотивам реальных событий: овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином – тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся.

Картину представили: режиссер Алесандр Домогаров мл, исполнительница главной роли овчарка Лили и актеры Виктор Добронравов, Валерия Федорович, дебютант Леонид Басов, Евгения Дмитриева и Михаил Богдасаров.

Гостями показа стали Дарья Мороз, Александр Домогаров, Фёдор Добронравов, Никита Тарасов, Дарья Повереннова, Мария Погребняк, Сергей Филин с семьей, Яна Гладких, Ксения Суркова, Амбарцум Кабанян и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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15.03.2021