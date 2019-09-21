В Иваново стартовал II фестиваль телесериалов «Пилот»

Фотоотчет из кинокомплекса «Лодзь»

Российский фестиваль телесериалов «Пилот» во второй раз начал свою работу в Иваново. Церемония открытия состоялась 20 сентября на главной фестивальной площадке – в кинотеатре «Лодзь». Гостями церемонии стали: актриса Катерина Шпица, актриса Светлана Устинова, актриса Ирина Розанова, актриса Анфиса Черных, актриса Евгения Брик, актриса Анна Банщикова, актриса Наталья Лесниковская, актриса Анастасия Уколова, актриса Маруся Климова, главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук и директор дизайнерского агентства Сергей Харченко, актриса Ирина Антоненко, а также член попечительского совета фестиваля, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, член попечительского совета «Пилота», генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.



Старт киносмотру дали президент фестиваля Валерий Тодоровский и генеральный продюсер фестиваля, актриса Светлана Дрыга.



Ведущей церемонии открытия стала российская актриса театра и кино Екатерина Шпица. Она представила жюри фестиваля, в состав которого вошли кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков, актер Юрий Колокольников, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и обозреватель газеты «Ведомости» Ксения Болецкая.



Сериалом открытия стал комедийный проект «Триада» телеканала ТНТ, сценаристом которого выступает Дарья Грацевич, известная по сериалу «Измены». Представляя сериал зрителям, она поделилась, что очень рада сделать это до официальной телепремьеры, которая состоится 30 сентября.



Фестиваль телесериалов «Пилот» проходит в этом году в Иваново во второй раз. В его конкурсную программу вошли 17 сериалов, среди которых «Документалист. Охотник за призраками», «Колл-центр», «Дети», «Герой по вызову», «Тень за спиной», «#DЕТКИ», «Спи со мной», «Детективный синдром», «Дылды», «Родительский комитет»,«Чудо-доктор», «Макаров», «Братство крыши», «Полярный-17», «Тонкие материи», «Магомаев», «Иванько». Жюри выберет лучший пилот, лучший сценарий, лучшего режиссера, лучших актера и актрису. При этом выбирать победителя будет не только жюри − лучший пилот по мнению зрителей будет выбран путем голосования.



Фестиваль телесериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.



В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.



Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

Фото с открытия предоставлены пресс-службой фестиваля.

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21.09.2019