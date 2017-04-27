В Москве показали «Пиратов Карибского моря» за месяц до премьеры

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

26 апреля, за месяц до российского старта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся закрытый предпремьерный показ фильма ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ.



Картину зрителям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, а также специальный гость – продюсер «пиратской» саги Джерри Брукхаймер.

Мероприятие посетили многие отечественные знаменитости: Оксана Максимова, Анна Брострем, Ксения Сухинова, Дарья Лисиченко, Олег Рой, Расида Лакоба, Алина Ланина, Сергей Годин, Дмитрий Дьяченко, Виктория Борисевич, Армен Ерицян и многие другие.

Картина выходит в российский прокат 25 мая.

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27.04.2017