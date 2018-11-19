В столице прошла светская премьера фильма «Подбросы»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» состоялась московская премьера фильма ПОДБРОСЫ Ивана И. Твердовского. Ее гостями стали Владимир Хотиненко, Мария Шумакова, Борис Берман, Ильдар Жандарев, Татьяна Яковлева, Мария Андреева, Лариса Баранова, Андрей Руденский, Алена Ивченко, Владимир Большов, Вячеслав Манучаров и Вера Кинчева.

Фильм представили режиссер Иван И. Твердовский, продюсер Наталья Мокрицкая, съемочная группа и актеры Анна Слю, Денис Власенко, Максим Виторган, Александра Урсуляк, Данил Стеклов.

После показа Иван И. Твердовский, Анна Слю, Денис Власенко и кинокритик Стас Тыркин обсудили фильм с первыми зрителями.

21 ноября в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится зрительская премьера ПОДБРОСОВ, на которой картину с режиссером Иваном И. Твердовским обсудит кинокритик Антон Долин.

В широкий прокат фильм выйдет 22 ноября 2018 года.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Русский Репортаж».

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19.11.2018