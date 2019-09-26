В Москве прошла премьера фильма «Подкидыш»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В кинотеатре «Иллюзион» прошел премьерный показ семейной комедии ПОДКИДЫШ с Сергеем Маковецким и Ингой Оболдиной в главных ролях.

Премьеру посетили актеры фильма и другие звезды: Инга Оболдина, Виктор Логинов, Павел Баршак, Ирина Безрукова, Ирина Вербицкая, Александр Асташенок, Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская, Виталий Герасимов, Марат Абдрахимов, Гарри Краулис (Игорь Стулов) из группы Jukebox Trio, актер Владислав Семилетков, исполнительница главной роли Малика Лапшина и другие.

Фильм снят по мотивам известной картины ПОДКИДЫШ 1939 года с Фаиной Раневской в одной из главных ролей. Культовая фраза Раневской «Муля, не нервируй меня!» иронично обыгрывается на новый лад героиней Инги Оболдиной в новом фильме. Сценаристы фильма – семейный дуэт Марина и Сергей Дьяченко – известны как авторы сценариев к фильмам ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ и ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ. Согласно современному тренду авторы добавили в сценарий загадочного злодея, который отсутствовал в оригинальном фильме. Роль антагониста Альберта Шкурина исполнил харизматичный Сергей Маковецкий.

В прокат картина выходит 26 сентября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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26.09.2019