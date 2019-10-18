ТНТ провел звездную премьеру сериала «Полярный»

Фотоотчет из московского кинотеатра «Пионер»

В четверг, 17 октября, в московском кинотеатре «Пионер» прошла закрытая премьера комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Катериной Шпицей в главных ролях.

Премьеру сериала посетили актеры и создатели сериала, а также T-killah, Анфиса Вистингаузен, Игорь Ознобихин, Кирилл Батишта, Ника Вайпер, Артем Шалимов, Субо Мамедов, Карина Кросс, певица REDGI, Ксения Суркова, Наталья Коренева, Мария Погребняк, Анна Калашникова, Юлия Франц, Павел Комаров, Вадим Дубровин и многие другие.

«Полярный» – это комедия режиссеров Алексея Сидорова («Бригада»), Константина Статского («Троцкий») и Михаила Старчака («Остров») о необычном путешествии во времени бывшего бандита из девяностых Вити Мясника, который давно отошел от грязных дел и обжился в современной Москве. Внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать в городок Полярный, где время будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. Здесь его не достанут бывшие подельники, которые требуют у Мясника пароль счета, на котором лежит общак. В Полярном Витя будет помогать жителям защищаться от разнокалиберных жуликов – простых бандитов под крышей братка Болта и непростых – под крышей продажного мэра, сводить с ума местных женщин и пытаться вспомнить тот самый пароль, чтобы вернуться домой.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой канала ТНТ.

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18.10.2019