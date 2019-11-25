В Лондоне началась Russian Film Week

Фотоотчет с церемонии отрытия

IV Неделя российского кино открылась в Лондоне 24 ноября 2019 года. Церемония состоялась в самом крупном британском кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square. Фестиваль открылся мировой премьерой фильма Клима Шипенко ХОЛОП.

Фильм представили режиссер Клим Шипенко, актриса Мария Миронова, продюсеры Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. После фильма состоялся Q&A c создателями картины.

Церемонию открытия посетили: Мария Миронова, Клим Шипенко с супругой актрисой Соней Карпуниной и дочерью Клементиной-Софьей, Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной и сыном Иваном, Светлана Камынина, Янина Студилина, Инга Лепс, Иван Панфилов, Юлия Хамитова, участники кастинг-форума Сasting Bridge Андрей Курганов, Мария Шляпина, Кристина Поли, Рональд Пелин, Мария Денкова, Дарья Зуева, Софья Донианц и другие.

Фото предоставлено пресс-службой Russian Film Week (фотографы − Сергей Петражицкий, Ольга Котелевская, Charlie Burgio (Splento)).

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25.11.2019