В Москве прошла премьера «Ральфа против Интернета»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

18 ноября в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера анимационного приключения Disney РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА.

Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан и актеры дубляжа, подарившие свои голоса анимационным персонажам фильма: Станислав Дужников (голос Ральфа), Наталия Медведева (голос Ванилопы фон Кекс), Любовь Аксенова (голос Шэнк), Элджей (голос Спамли), Виктория Дайнеко (голос Рапунцель), Ирина Старшенбаум (голос Золушки), Зара (голос Жасмин), Наталия Быстрова (голос Анны), Карина Сербина (голос Авроры), Юлия Довганишина (голос Белль) и Юлия Чуракова (голос Белоснежки).

Первыми зрителями стали Евгения Добровольская, Рита Митрофанова, Катерина Шпица, Ян Гэ, Александр Горбатов, Влад Топалов, Ян Яновский, Галина Мазаева, Алена Пенева, Алексей Боков, Евгения Попова, Ирина Елизарова, Оксана Барковская, Елена Сарапульцева, Эдуард Илоян и другие.

Фото предоставлены пресс-службой WDSSPR Disney.

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19.11.2018