В Москве прошла премьера мультфильма «Райя и последний дракон»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столице в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера нового анимационного проекта Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Гостям картину представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и актриса Марина Александрова, подарившая свой голос главной героине.

Первыми зрителями картины в России стали: Риналь Мухаметов с семьей, Александра Ревенко, Ян Гэ, Светлана Иванова с дочерью, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Алексей Боков с детьми, Яна Гладких с семьей, Ирина Безрукова, Оксана Он, Елена Николаева с детьми, Илья Бачурин, Елена Валюшкина с дочерью, REDGI, Ангелина Стречина, Анна Бегунова с дочерью, Елена Бирюкова с дочерью, Даниил Вершинин, Иван Добронравов с семьей, рэпер ST и Ассоль, Алика Смехова с сыном, Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочерью, Михаил Еремеев с детьми, Юлиана Слащева и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Disney.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.03.2021