В Москве прошла звездная премьера «Рок Дога»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Vegas 22»

23 апреля в кинотеатре «Каро Vegaz 22» состоялась премьера анимационного фильма РОК ДОГ. Картину представил рок-музыкант Никита Пресняков, который озвучил в проекте главную роль – пса Боуди.

Одним из гостей премьеры стал огромный тибетский мастиф – главный герой мультфильма по сюжету является собакой именно этой породы. Пес Имир из питомника тибетских мастифов под присмотром владелицы питомника Ольги Вороновой с удовольствием знакомился и фотографировался со всеми желающими. Кульминацией праздника стало выступление группы Multiverse, фронтменом которой является Никита Пресняков. Музыканты исполнили песню The Story, созданную специально для российских зрителей.



Поздравить создателей ленты в этот день пришли: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Владимир и Маруся Левкины с дочкой, Егор Дружинин с семьей, Анна Грачевская с Артемом Кузякиным и дочкой Василисой, Ксения Суркова, Илана Юрьева, Gabriella, Алина Гросу, Ромади, Анетта Орлова, Анастасия Ростопша, Даниил Данилевский, Lightney.



Анимационный проект рассказывает историю пса Боуди, который отправляется в большой город, чтобы стать рок-музыкантом и учеником живой рок-легенды, кота по имени Ангус. Роль наставника Боуди озвучил известный актер и певец Николай Фоменко.

В широкий прокат мультфильм выйдет 27 апреля.

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24.04.2017