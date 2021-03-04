В Москве прошла премьера фильма «Сэм − песочный эльф»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

3 марта в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейного фэнтези СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ. Фильм гостям представил Денис Дорохов, который озвучил эльфа Сэма.

Волшебный эльф Сэм обладает магической силой − исполняет любые желания. Четверо детей знакомятся с ним и получают все, о чем мечтали: розовый вертолет, способность взбираться на любые скалы, летать и даже стать поп-звездой и кумиром миллионов. Но эльфа ждет опасность. Но у коллекционера Тристана другие планы, с помощью Сэма можно получить золото и власть.

Премьерный показ также посетили: Нелли Ермолаева, Евгения Соляных, Алла Лагутина и другие.

На большие экраны семейное фэнтези выйдет 11 марта.

Фото с премьеры предоставлены компанией TenLetters.

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04.03.2021