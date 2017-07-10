Премьеру фильма «Тень» устроили в ночном метро

Фотоотчет с события на станции «Полянка» в Москве

В ночь с 8 на 9 июля 2017 года в Москве прошла необычная премьера нового игрового полнометражного фильма режиссера Дмитрия Светозарова ТЕНЬ. Картину показывали... в Московском метрополитене: вестибюль и платформа станции «Полянка» на несколько часов превратились в импровизированный кинотеатр.

Фильм ТЕНЬ представили исполнительница главной роли Варвара Щербакова и продюсер Андрей Сигле. Светское мероприятие посетили именитые гости, среди которых актрисы Яна Крайнова, Елена Кондулайнен, Екатерина Архарова, Анастасия Задорожная, телеведущая Лариса Вербицкая, режиссер Елена Хазанова, продюсер Анна Качко и другие.

В прокат лента вышла 6 июля 2017 года. Дистрибьютор – компания Cinedoc.

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10.07.2017