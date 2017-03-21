Фотоальбом

В Москве прошел спецпоказ новых «Смурфиков»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино Европа»

В субботу 18 марта в столичном мультиплексе «Формула Кино Европа» прошел специальный, «смурфический» показ анимационной комедии СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ. Гостям премьеры фильм представили артисты дубляжа – Алла Михеева (Смурфоцветик), Ольга Шелест (Смурфгроза) и Наталья и Мурад Османн (Смурфлилия и Стологрыз).
 
Первыми зрителями новой картины о светло-синих смурфиках стали Тата Бондарчук, Антон Комолов, Ольга Зайцева, Семен Трескунов, Юлия Барановская, Алексей Кабанов и другие гости с детьми.

Мультфильм выходит в широкий прокат 30 марта.

Фото: Геннадий Авраменко

 

21.03.2017

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