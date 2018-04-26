В столице прошла светская премьера драмы «Собибор»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

25 апреля в Москве состоялась премьера ленты СОБИБОР. Картину представил режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский. Поздравить его с дебютом собрались актеры фильма – Мария Кожевникова, Филипп Рейнхардт, Вольфганг Черны, Гела Месхи, Иван Злобин, продюсеры Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов, Мария Журомская и другие.

Гостями премьеры стали: Михаил Пореченков, Данила Козловский, Леонид Агутин, Ксения Раппопорт, Тимур Бекмамбетов, Анна Меликян, Александр Цыпкин, Ирина Безрукова, Оксана Лаврентьева, Владимир Меньшов и Вера Алентова, Леонид Ярмольник, Юрий Башмет, Диана Арбенина, Ника Белоцерковская, Алексей Попогребский, Сергей Пускепалис, Влад Опельянц, Сергей Бурунов, Софья Капкова и многие другие.

СОБИБОР основан на реальной истории победы человеческого духа над бездушной машиной уничтожения. Сюжет картины повествует о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Режиссерская работа Константина Хабенского, снятая при поддержке Фонда Александра Печерского студиями Cinema Production и «Фетисов Иллюзион», выйдет в прокат в России с 3 мая.

Фото: Максим Ли

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26.04.2018