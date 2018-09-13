Телеканал «Супер» презентовал свой первый сезон

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

10 сентября на телеканале «Супер» стартовал первый сезон, открывшийся в эфире сериалом «Гранд» и юмористической программой «Смешное время». По этому поводу в столичном кинотеатре «Москва» состоялась презентация, на которой гости и журналисты смогли узнать о больших премьерах собственного производства канала и увидеть первые серии «Гранда» .

Познакомиться с контентом гости смогли еще до начала презентации: в фойе кинотеатра цифровые экраны-колонны транслировали яркие постеры грядущих проектов. Гости вечера не только увидели премьеры, но и попробовали их на вкус: специально для мероприятия были разработаны эксклюзивные рецепты коктейлей «Фитнес», «Гранд» и «Смешное время».

Узнать, что приготовил зрителям телеканал «Супер» в своем первом телесезоне, собрались представители СМИ и шоу-бизнеса, блогеры, актеры, режиссеры и телеведущие: Александр Лыков, Яна Троянова, Айза Анохина, Екатерина Мцитуридзе, Мила Сивацкая, Ольга Филимонова, Александра Кузенкина, Андрей Бурковский, Константин Богомолов, Ольга Орлова, Яна Кошкина, Татьяна Морозова, Мария Кравченко, Анжелика Каширина, Галина Боб, Анастасия Денисова, Гавриил Гордеев, Роман Курцын, Владислав Ветров, Денис Клявер, Екатерина Кузнецова, Ксения Суркова, Леля Баранова, Дмитрий Чеботарев, Сергей Нетиевский, Елена Валюшкина, Софья Зайка и многие другие.

Почетными гостями вечера стали генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко и генеральный директор «ГПМ РТВ» Артур Джанибекян.

Фото предоставлены пресс-службой канала «Супер».

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13.09.2018