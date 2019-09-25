ТНТ представил новый комедийный сериал «Триада»

Фотоотчет из ТЦ «Времена года» в Москве

24 сентября в ресторане SPETTACOLO в московском ТЦ «Времена года» прошла закрытая презентация нового сериала «ТРИАДА» по сценарию Дарьи Грацевич («Измены», КУПИ МЕНЯ). «ТРИАДА» − комедия про одного мужчину и трех его беременных женщин, которым он предлагает жить вместе − это редкий российский сериал, в котором множество штампов об отношениях и семейной жизни подвергнуты сомнению и перевернуты с ног на голову.

Премьеру посетили создатели и актеры сериала «ТРИАДА» Дарья Грацевич, Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова, Александр Пташенчук, Ника Вайпер, а также Александр Петров, Светлана Устинова, Янина Студилина, Анна Котова-Дерябина, Стася Милославская, Смоки Мо, Айза Анохина, Яна Кошкина, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев, Тимур Каргинов, Снежана Самохина, Сабина Ахмедова и другие звезды.

Фото с презентации предоставлены телеканалом ТНТ.

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25.09.2019