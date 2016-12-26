В Москве прошла премьера ленты «Три богатыря и Морской царь»

Фотоотчет из киноцентра «Каро 11 Октябрь»

24 декабря в киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера продолжения традиционного новогоднего хита – нового мультфильма студии «Мельница» и кинокомпании СТВ ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ. Картину представил режиссер Константин Феоктистов, для которого этот мультфильм стал уже третьим проектом о приключениях богатырей.

По сюжету, у богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В то же время князь Киевский вместе с конем Юлием решают пополнить казну и «залатать бюджет» при помощи сокровищ морского царя. Да только вот тот решил жениться и ради своей любви готов пустить ко дну все Киевское царство.

Посмотреть, как любимые герои будут выпутываться из этой непростой ситуации пришли актрисы Оксана Акиньшина, Ольга Ломоносова, Анна Чурина, Наталья Лесниковская, актеры Анатолий Белый, Алексей Лемар, телеведущая Елена Николаева, продюсер Роман Борисевич, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Олег Иванов.

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26.12.2016