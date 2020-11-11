В столице прошел закрытый показ фильма «Цой»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В кинотеатре «Иллюзион» при поддержке интеллектуального «Клуба 418» и винный дом «Галицкий&Галицкий» состоялся закрытый светский показ фильма Алексея Учителя ЦОЙ. Картину представила съемочная группа – режиссер Алексей Учитель, актеры Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник, Виталий Коваленко, Максим Стоянов, Мария Пересильд, автор сценария Савва Минаев, стилист фильма Влад Лисовец, художники Ольга Михайлова и Елена Жукова, композитор Федор Журавлев, режиссер монтажа Анна Крутий и музыкальный продюсер Сергей Шамов.

Среди первых зрителей показа были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук, Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Юрий Быков, Аглая Тарасова, Вадим Верник, Анастасия Пальчикова с Алексеем Смирновым, Вадим Верник, Александр Цыпкин, Ирина Пегова, Рина Гришина с мужем Алексом Настою, Янина Студилина, Софья Капкова, Надежда Оболенцева, Виктория Манасир и многие другие.

Фотографии с премьеры предоставлены PR-службой фильма. Фотограф: Геннадий Авраменко.

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11.11.2020