В Москве прошла звездная премьера фильма «Вечеринка»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

6 декабря в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма ВЕЧЕРИНКА классика британского кино – режиссера Салли Поттер. Первым зрителям ленту представил ее оператор – Алексей Родионов, в свое время снявший такие картины, как ИДИ И СМОТРИ Элема Климова, СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ Киры Муратовой, ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА Александра Кайдановского, МУСУЛЬМАНИН Владимира Хотиненко и другие.



Алексей Родионов рассказал, что ВЕЧЕРИНКА – уже третья его совместная работа с Салли Поттер, но первая, которую выпустят в широкий прокат в России.



Гостями премьеры стали Ирина Старшембаум, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Никита Павленко, Маруся Зыкова и Евгений Морозов, Антон Лаврентьев, Анна Михайловская, Любовь Толкалина, Евгения Линович, Константин Ремчуков, Миранда Мирианашвили и Леонид Огарёв, Марк Гарбер и другие.



В широкий прокат в России фильм выходит 21 декабря.

Фото предоставлены пресс-службой фильма.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

07.12.2017