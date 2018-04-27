Фотоальбом

Видеосервис Start и телеканал «Супер» показали «Вне игры»

Фотоотчет из концертного зала «Мир»

25 апреля в московском концертном зале «Мир» состоялась презентация нового 12-серийного проекта «Вне игры» режиссера Виктора Шамирова, который его создатели назвали «самым честным сериалом о футболе».

Первыми зрителями картины стали легенды российского футбола, действующие футболисты сборной, комментаторы, руководство РФПЛ, актеры сериала и медийные лица: Александр Кержаков, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков, Маринато Гильерме, Антон и Алексей Миранчуки, Владимир Стогниенко, Станислав Ярушин, Аристарх Венес, Никита Тарасов, Лика и Кристина Каширины, Дмитрий Федоров и многие другие.

Всероссийская телепремьера проекта состоится 28 мая на телеканале «Супер».

За месяц до телепремьеры проект можно увидеть на видеосервисе START.ru. Его подписчикам сериал доступен уже с 25 апреля.

Фото: © Yellow, Black and White

 

27.04.2018

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