В столице прошел спецпоказ триллера «Все деньги мира»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столичном кинотеатре «Москва» в рамках открытия оскаровской недели 19 февраля состоялся специальный показ фильма ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА – новой работы легендарного режиссера Ридли Скотта. Мероприятие посетили звезды кино и шоу-бизнеса: Анна Седокова, Катерина Шпица, Екатерина Одинцова, Марианна Максимовская, Ирина Старшенбаум, Олег Газманов с семьей, Андрей Фомин, Кристина Шаповалова, Андрей Артемов.

Фильм основан на реальных событиях из жизни нефтяного магната и известного коллекционера Жана Пола Гетти. Вместе с Мишель Уильямс и Марком Уолбергом в этой картине снялся лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламмер, в очередной раз получивший номинацию на эту престижную награду за роль в этом фильме.

ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА стартуют в широком прокате уже 22 февраля 2018 года.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Вольга»

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20.02.2018