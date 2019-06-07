Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «Я не такой. Я не такая»

Фотоотчет из мультиплекса «Кино OKKO»

6 июня в Москве в мультиплексе «Кино Okko» в ТЦ «Афимолл» состоялась премьера фильма Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ. Фильм представили режиссер картины Руслан Паушу и актерский состав: Анна Чурина, Филипп Рейнхардт, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Тимур Боканча.

На московской премьере были замечены: Олег Тактаров, Павел Дроздов, Карина Мишулина, Дмитрий Малашенко, Наталия Лесниковская, Мария Вебер, Алена Водонаева, Ольга Зайцева, Константин Мишин, Екатерина Директоренко, Ольга Леснова, Ирина Сашина, Поля Полякова, Натия Ригвава, Наталья Бичан.

В широкий прокат картина выходит с 13 июня.

Фото с премьеры преоставлены компанией RFG Distribution

 

07.06.2019

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