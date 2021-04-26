Состоялась премьера фильма-концерта «Леонид Агутин. Cosmo life»

Фотоотчет из ТРК «VEGAS Крокус Сити»

24 апреля состоялась светская премьера фильма-концерта ЛЕОНИД АГУТИН. COSMO LIFE. Мероприятие прошло в кинотеатре «КАРО Vegas 22» в ТРК «VEGAS Крокус Сити».

Леонид Агутин лично представил фильм гостям и перед показом исполнил свои главные хиты в зоне «Таймс-сквер» для всех посетителей торгово-развлекательного центра.

Мероприятие также посетили: Любовь Успенская, Владимир Кристовский, Согдиана, Сергей Филин с семьей, Александр Анатольевич, DJ Грув, Артём КИД, группа NGM, Ивета Рогова, Ирина Акопян и многие другие.

С 1 апреля проект гастролирует по стране: показы стартовали на Дальнем Востоке и, как настоящий гастрольный тур, продолжаются от региона к региону по всей России. И, наконец, с 29 апреля картина появится в прокате в европейской части страны.

Фото с мероприятия предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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26.04.2021