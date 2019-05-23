В Москве прошла светская премьера фильма «Аладдин»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

Московская светская премьера фильма Disney АЛАДДИН состоялась накануне вечером в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Картину гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Зрителями показа стали Юлианна Караулова, Филипп Киркоров с детьми, Ирина Горбачева, Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева с дочерью Эвией, Ян Гэ, Зара с сыном, Алика Смехова с сыном, Ксения Чилингарова, Мария Верник с детьми, Оксана Барковская с детьми, Сергей Лукьяненко с детьми, Анна Исаева, Карина Андоленко и другие.

Фото предоставлены WDSSPR Disney.

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23.05.2019