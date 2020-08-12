В столице прошла светская премьера фильма «Агент Ева»

Фотоотчет из кинотеатра Галерей «Времена Года»

В кинотеатре Галерей «Времена Года» состоялась российская премьера фильма АГЕНТ ЕВА. Ленту снял режиссер Тейт Тейлор, известный по картине ПРИСЛУГА. Главные роли в новом фильме сыграли Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Коммон, Джоан Чэн и другие. Экшн-триллер рассказывает историю опасной и красивой Евы, которая перемещается по миру и в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и девушка-агент решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.

Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости: Митя Хрусталев с женой Марией Гончарук, Мария Миногарова, Эвелина Бледанс, Наталья Бочкарева, Ирина Безрукова, Мария Голубкина, Екатерина Волкова, Дарья Повереннова, Оксана Казакова, Саша Попова, Мария Цигаль, Алиса Толкачева, Евгения Попова, Софико, Арина и Инга Меладзе, Ирина Чайковская, Лилит Адибекян, Ирина Йовович, Елизавета Аминова, Иван Чуйков, Павел Бобров, Карина Ошроева, Кристина Левиева, Анка Ахалая, Милана Пич, Катя Ботищева, Алена Литковец, Вита Миллер, Евгения Постникова, Вероника Федорова, Марина Абрамкина, Елизавета Фенькова, Ярослава Манжес.

В российских кинотеатрах АГЕНТ ЕВА появится уже 20 августа.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Вольга».

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12.08.2020