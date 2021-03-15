Никита Михалков представил перевыпуск «Сибирского цирюльника»

Фотоотчет из кинотеатра «Москино Космос»

В последний день Широкой Масленицы в кинотеатре «Москино Космос» прошел уникальный показ фильма СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК с пленки 35 мм. Картину журналистам и гостям вечера представил режиссер Никита Михалков.

Фильм вышел на большие экраны в 1998 году. На тот момент в стране было всего 36 кинотеатров, картина шла в прокате на протяжении четырех лет.

«То, что картина четыре года шла в прокате, означает то, что она была нужна, − отметил Михалков. − В какой-то степени она стала толчком для подъема российского кино. Если сегодня эта картина подействует на тех людей, которые намного младше, чем этот фильм, так, как она действовала на тех зрителей, которые смотрели его 23 года назад, для нас это будет огромным счастьем. Мне кажется, эта картина вне времени, она не об актуальных проблемах современности или, наоборот, прошлого. Это картина о том, кто мы такие».

Фото с показа предоставлены компанией «Москино».

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15.03.2021